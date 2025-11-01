Огромный паук укусил россиянку во время ужина на пляже в Египте

SHOT: в Египте россиянку во время ужина на пляже атаковал огромный паук

В Египте огромный паук атаковал российскую туристку во время ужина на пляже. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в отеле Barcelo Tiran Sharm Hotel в Шарм-эш-Шейхе, где женщина отдыхала с сестрой — в этот момент она ужинала в баре на пляже. Огромный паук атаковал россиянку, и позже на месте укуса у туристки образовалась гематома, которая начала стремительно расти. Туристка уверена, что на нее напал верблюжий паук.

Медик, работающий в отеле, не смог по укусу точно идентифицировать насекомое. Пострадавшей удалось снять воспаление с места поражения с помощью местных мазей.

Верблюжий паук или сольпуга по размеру в длину могут составлять до 15 сантиметров, их часто можно встретить на египетских курортах. Эти насекомые активны в вечернее и ночное время. Укусы такого паука не ядовиты, но могут вызывать сильное воспаление. Также может начаться инфекция или заражение крови из-за того, что в челюстях насекомого находятся остатки гниющей пищи.

