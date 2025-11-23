На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Воронежской области спасатели потушили крупный пожар в торговом центре

МЧС: в Нововоронеже потушили пожар в ТЦ на площади 200 кв. метров
Shutterstock

В Нововоронеже Воронежской области спасатели потушили пожар в торговом центре на улице Победы, охвативший помещение площадью 200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по региону.

В результате возгорания из здания эвакуировали 15 человек, пострадавших нет. Огонь был полностью потушен к 10:29 мск.

Пожар начался утром 23 ноября, и к его ликвидации привлекли 36 спасателей и десять единиц техники.

С вечера 22 ноября жители Волгограда жалуются на запах паленой синтетики в центре города. Некоторые из жителей сравнили запах с гарью от пожара в магазине одежды.

В МЧС сообщили, что возгораний в городе не происходило. Отмечается, что причиной дурного запаха могло стать сочетание тумана, температурных скачков и переноса воздуха из соседних территорий. Сейчас запах стал перемещаться к Советскому району Волгограда вместе с облаком тумана.

Расстояние между Нововоронежем и Волгоградом составляет около 600 км, поэтому вероятность связи между двумя инцидентами отсутствует.

Ранее в Москве загорелось здание Центрального телеграфа.

