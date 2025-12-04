В Москве эвакуировали экономический корпус МГУ

Около 1,5 тысячи студентов эвакуировали из экономического корпуса МГУ на Ленинских горах. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах.

«Проведена эвакуация студентов из здания на Ленинских горах, около 1,5 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники оперслужб и кинологи.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», эвакуация связана с сообщением о «минировании» здания вуза. Отмечается, что кинологи не обнаружили взрывоопасных предметов в экономическом корпусе МГУ. Студенты возвращаются в здание.

13 ноября в Москве эвакуировали посетителей из «ГЭС-2» — бывшей электростанции, а теперь Дома культуры. По информации источника, в здании сработала сигнализация. Посетителей по громкой связи попросили покинуть помещения и выйти на улицу. Также людей призвали отойти подальше от здания «ГЭС-2» к Болотной набережной.

6 октября эвакуацию объявили в ТЦ «Город» в Долгопрудном, расположенном в Московской области. По словам очевидцев, посетителей попросили покинуть здание из-за задымления. Позже выяснилось, что в ТЦ загорелась фритюрница, находившаяся в зоне фудкорта. Пожар произошел в ресторане грузинской кухни.

Ранее эвакуацию объявили в Арбитражном суде Москвы.