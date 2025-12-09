К мемориальному танку «Алеша» в Якутске прилепили куриную голень

rozenswarchen/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Неизвестные осквернили памятник —мемориальный объект «Танк «Алеша»». Об этом сообщили в Telegram-канале «ДЬИИКЭЙ».

На опубликованной фотографии видно, что к корпусу танка прилеплена куриная голень.

Позже Telegram-канал «SD Новости Якутии» сообщил, что инцидентом заинтересовалась местная полиция.

«В настоящее время по данному факту полицией проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Недавно в Воронеже лишили свободы мужчину, который потушил Вечный огонь. В ночь на 16 мая этого года обвиняемый сжег венки и цветы в Вечном огне на мемориальном комплексе «Памятник Славы».

До этого неизвестные осквернили памятник советским солдатам во Всеволожском районе Ленобласти. На месте захоронения солдат 946-го стрелкового полка 142-й стрелковой дивизии вблизи деревни Ненимяки нашли наклейки с оскорбительным изображением.

Ранее в российском регионе школьники осквернили мемориал за донат в 500 рублей.