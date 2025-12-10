Названы последствия неподписания допсоглашения о переносе сроков передачи квартиры

При переносе застройщиком сроков подписания акта приема-передачи квартиры девелопер обязан предложить покупателю дополнительное соглашение о переносе даты передачи жилья. При этом дольщик имеет право его не подписывать. Об этом «Известиям» рассказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Специалист объяснил, что отказ от подписания документа о переносе сроков является законным правом покупателя, поэтому застройщик не может принудить его это сделать. Однако перенос сдачи недвижимости произойдет в любом случае.

«Главное отличие в том, что при отказе от подписания у вас сохраняется право требовать возмещения убытков. Даже в условиях моратория на неустойки вы могли взыскивать фактические расходы на аренду жилья и другие прямые убытки», — рассказал эксперт.

Он отметил, что если дольщик все же подписал дополнительное соглашение, то он выразил согласие с новыми сроками и лишился возможности требовать какую-либо компенсацию за период между первоначальным сроком и датой, указанной в документе.

При этом застройщик обязан уведомить покупателя о переносе сроков подписания акта приема-передачи квартиры не позже, чем за два месяца.

Основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик до этого рассказал «Газете.Ru», что покупка квартиры в новостройке — это всегда баланс между ожиданием и риском. По его словам, важным маркером надежного застройщика является прозрачность сделки.

