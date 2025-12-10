Россиянам объяснили, как внедрить полезные привычки с Нового года

Календарные точки в виде начала месяца или праздника являются хорошим периодом для внедрения полезных привычек, поскольку эти даты становятся психологическим якорем для мозга, который считывает их как «новые циклы». Об этом «Москве 24» рассказала нейропсихолог Елена Гроза.

«К концу года люди подводят итоги: видят, что удалось, а что нет. На стыке честного анализа своих побед и выводов за прошедший год появляется хороший эмоциональный фон для старта. Есть и нейрофизиологический аспект: ожидание новой жизни само по себе повышает дофаминовый отклик. Важно только направить эту энергию в один-два-три реалистичных изменения, а не в список из ста пунктов», — уточнила эксперт.

Она посоветовала для начала определить, что именно не устраивает человека в жизни, какую потребность закроет новая привычка и что она изменит в будущем. После этого стоит выбрать простую привычку, например, вместо обещания тратить час в день на спорт можно тренироваться минимум 10 минут. Для формирования привычка важно четко определить последовательность действий, указать время и место.

Гроза также предложила начать год с базовых, но важных привычек, например, наладить сон и регулярно заниматься физической активностью.

Семейный психолог Юлия Юданова до этого говорила, что для того, чтобы начать Новый год с чистым сердцем и добрыми мыслями, важно отпустить все обиды. Для этого существует простая техника — письмо недоброжелателю.

Ранее были названы самые желанные новогодние подарки для россиян.