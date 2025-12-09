На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, как отпустить обиды перед Новым годом

Психолог Юданова: письмо неприятелям поможет отпустить обиды перед Новым годом
true
true
true
close
Shutterstock

Чтобы начать Новый год с чистым сердцем и добрыми мыслями, важно отпустить все обиды. Для этого существует простая техника — письмо недоброжелателю. Об этом в интервью «Радио 1» рассказала семейный психолог Юлия Юданова.

«Там высказать все, что наболело. Здесь можно употреблять бранные слова или признаваться в любви. Если обидели вы, то напишите извинение. Даже если его никто не увидит», — посоветовала специалист.

Кроме того, по ее словам, обидчика в письме стоит поблагодарить за опыт и уроки. Спустя сутки написанное можно сжечь или порвать.

Помимо написания писем, можно посетить психолога, а верующим сходить в храм на исповедь, добавила психолог.

Также Юданова посоветовала поблагодарить уходящий год, записав на бумаге все хорошие события, и составить список своих достижений, включая даже небольшие успехи.

Что касается целей на следующий год, они должны быть реалистичными и выполнимыми, подчеркнула она.

Ранее психолог объяснила, почему у некоторых людей Новый год вызывает раздражение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Человек-паук: Погода в доме». Почему русские осаждают соцсети Тома Холланда и при чем тут Долина
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами