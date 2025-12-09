Психолог объяснила, как отпустить обиды перед Новым годом

Чтобы начать Новый год с чистым сердцем и добрыми мыслями, важно отпустить все обиды. Для этого существует простая техника — письмо недоброжелателю. Об этом в интервью «Радио 1» рассказала семейный психолог Юлия Юданова.

«Там высказать все, что наболело. Здесь можно употреблять бранные слова или признаваться в любви. Если обидели вы, то напишите извинение. Даже если его никто не увидит», — посоветовала специалист.

Кроме того, по ее словам, обидчика в письме стоит поблагодарить за опыт и уроки. Спустя сутки написанное можно сжечь или порвать.

Помимо написания писем, можно посетить психолога, а верующим сходить в храм на исповедь, добавила психолог.

Также Юданова посоветовала поблагодарить уходящий год, записав на бумаге все хорошие события, и составить список своих достижений, включая даже небольшие успехи.

Что касается целей на следующий год, они должны быть реалистичными и выполнимыми, подчеркнула она.

Ранее психолог объяснила, почему у некоторых людей Новый год вызывает раздражение.