Россиянам рассказали, насколько вероятно новое падение крупного метеорита

Фрагмент метеорита пробил кровлю частного дома в Новгородской области. Инцидент связан с ярким болидом, который в ночь на 27 октября наблюдали жители сразу нескольких регионов Центральной России. Случай относится к категории крайне редких: до поверхности Земли дошел объект, достаточный по размеру и прочности, чтобы вызвать материальный ущерб. Эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров объяснил, насколько вероятно новое падение крупного метеорита. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Как сообщил ученый, в ближайшие недели ожидается повышенная активность метеорных потоков. Сейчас заканчивается пик Леонид, а в декабре будут наблюдаться Геминиды, Урсиды и другие ежегодные потоки. Несмотря на то что они уступают Леонидам по яркости, «любителям будет на что посмотреть на небе».

Тем не менее речь идет преимущественно о мелких частицах. Большинство фрагментов, входящих в состав метеорных потоков, имеют слишком малую массу и прочность, чтобы пройти плотные слои атмосферы.

«Грубо говоря, 99,9% из них полностью сгорают, а до поверхности долетают чаще всего в виде пыли или мелкого песка. Именно поэтому случай в Новгородской области является крайне и крайне маловероятным», — отметил Бурмистров.

Он сравнил редкость произошедшего с челябинским болидом десятилетней давности.

По словам ученого, предсказать подобные единичные падения практически невозможно. В отличие от регулярных потоков, они не приносят крупных прочных глыб, способных причинить ущерб.

«Однозначно метеоритные потоки в ближайшее время будут. А вот падение метеоритов, способных достичь поверхности Земли и нанести вред, — событие исключительной редкости, и я в нем сильно сомневаюсь», — подчеркнул эксперт.

