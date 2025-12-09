Американский журналист оказался в базе сайта «Миротворец»

Американский журналист Кристофер Хелали оказался внесен в базу экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

По данным, с которыми ознакомилось агентство, Хелали вменяют «покушение на суверенитет и территориальную целостность» Украины и «распространение российской пропаганды».

Хелали является генеральным менеджером по Азии, Ближнему Востоку и Латинской Америке международной юридической компании JPA International Legal Services. В ноябре он заявил в разговоре с РИА Новости, что большинство американцев не поддерживают президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, даже американцы, которые не любят Россию, не считают украинского лидера героем.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в рамках которых размещаются персональные данные журналистов, ополченцев Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также других граждан, которых ресурс называет «изменниками родины». Весной 2016 года на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, получавших аккредитацию в ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных. После этого некоторые из них сообщили о поступавших в их адрес угрозах.

Ранее итальянский журналист Бертолази и меценат Бордато приняли российское гражданство.