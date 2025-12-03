На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Волки утащили из дома пятилетнего мальчика и младенца, детей не спасли

В Индии два ребенка не выжили, получив серьезные травмы во время нападения волков. Об этом сообщает The New Indian Express.

Оба инцидента произошли в штате Уттар-Прадеш. Первый пострадавший, пятилетний мальчик, играл возле своего дома, когда два волка набросились на него. При этом один схватил ребенка за шею, второй – за ноги. Это произошло прежде, чем родственники поняли, что произошло.

Волки утащили пострадавшего к плантации сахарного тростника. Позже его нашли в 500 метрах от дома. Хищники обглодали кисти его рук, спасти мальчика не смогли.

Во втором случае хищники похитили десятимесячную девочку у матери, которая в тот момент лежала рядом с ней. Женщина услышала крики дочери и стала звать на помощь.

К моменту, когда люди пришли на помощь, животные уже утащили ребенка. Его нашли в 800 метрах от дома. В ее случае медики также оказались бессильны.

По данным местных властей, за последние три месяца от действий хищников пострадали 48 человек, из них десять не выжили.

Ранее в Приморье медведь забрел на территорию школы.

