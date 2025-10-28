Пираньи откусили палец 7-месячному ребенку, купавшемуся в реке

На популярном пляже Мирити в бразильском штате Амазонас пираньи напали на отдыхающих, пишет Daily Mail.

По данным местных властей, семь человек получили ранения, включая семимесячного ребенка, которому рыбы откусили часть пальца ноги.

Очевидцы рассказали, что нападения происходили в течение всего дня, когда десятки людей купались в реке.

По словам представителей пожарной службы, нападение произошло на глубине, где вода мутнее и течение слабее. Именно там, как объяснили эксперты, пираньи часто устраивают гнезда во время сезона размножения.

«Рыбы защищают потомство и реагируют на любое вторжение. Обычно это не нападение ради еды, а оборонительный укус», — пояснил биолог Эдинберг Калдас Оливейра.

Он добавил, что выбрасывание пищевых отходов в реку — привычка отдыхающих и владельцев прибрежных кафе — может дополнительно привлекать косяки пираний к зонам купания.

После инцидента городской совет Манакапуру призвал местных жителей и туристов временно избегать купания на пляже Мирити.

Спасатели установили предупреждающие таблички и усилили патрулирование береговой линии.

