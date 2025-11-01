Бразильскому бойцу UFC в России собака откусила палец

Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Вальтер Уокер рассказал в своих соцсетях, что еще до дебюта в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в России ему откусила палец собака.

«У меня в России была собака. Она съела мой палец на ноге. Собаки в России сумасшедшие. Тогда я ещё не был в UFC, у меня не было денег, даже не мог купить еду для собаки. Однажды я просто спал, и она съела мой палец», — сказал Уокер.

В смешанных единоборствах Уокер дебютировал в 2020 году, одолев россиянина Дмитрия Плюхова. Всего на счету Уокера 14 побед и одно поражение. Единственный раз он проиграл поляку Лукашу Бржескию. Поединок прошел 6 апреля 2024 года. Это был дебют Уокера в UFC.

В июле 2025 года Уокер заявил, что хочет стать гражданином России.

«Сначала я хочу говорить по-русски. Хочу сказать спасибо моей семье, жене, моему тренеру. Я люблю Россию. Россия — мой дом», — сказал Уокер, который живет в Москве с женой и дочерью с 2020 года.

Ранее Уокер назвал себя настоящим русским мужиком.