На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бразильскому бойцу UFC в России собака откусила палец

Бойцу UFC Уокеру в России собака откусила палец
true
true
true
close
Telegram-канал «Kolos on UFC»

Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Вальтер Уокер рассказал в своих соцсетях, что еще до дебюта в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в России ему откусила палец собака.

«У меня в России была собака. Она съела мой палец на ноге. Собаки в России сумасшедшие. Тогда я ещё не был в UFC, у меня не было денег, даже не мог купить еду для собаки. Однажды я просто спал, и она съела мой палец», — сказал Уокер.

В смешанных единоборствах Уокер дебютировал в 2020 году, одолев россиянина Дмитрия Плюхова. Всего на счету Уокера 14 побед и одно поражение. Единственный раз он проиграл поляку Лукашу Бржескию. Поединок прошел 6 апреля 2024 года. Это был дебют Уокера в UFC.

В июле 2025 года Уокер заявил, что хочет стать гражданином России.

«Сначала я хочу говорить по-русски. Хочу сказать спасибо моей семье, жене, моему тренеру. Я люблю Россию. Россия — мой дом», — сказал Уокер, который живет в Москве с женой и дочерью с 2020 года.

Ранее Уокер назвал себя настоящим русским мужиком.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами