В Госдуме россиянам напомнили о праве пройти медосмотр и получить деньги

Депутат Леонов: для диспансеризации россиянам полагается платный выходной
Константин Михальчевский/РИА Новости

Россияне имеют право получить выходной на работе для прохождения диспансеризации или профилактического медосмотра, причем этот день должен быть оплачен как трудовой. Об этом в беседе с RT напомнил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Право на оплачиваемый отгул для диспансеризации имеют россияне с ОМС. Дату нужно согласовать с работодателем, предварительно написав соответствующее заявление, пояснил депутат.

«Вместе с этим право на оплачиваемое рабочее время для прохождения диспансеризации есть и у работающих пенсионеров. По закону работающий пенсионер имеет право на два рабочих дня ежегодно для прохождения диспансеризации», — добавил Леонов.

После прохождения медосмотра сотруднику рекомендуется предоставить руководителю справку или другой документ, подтверждающий, что во время отгула он действительно был в медучреждении. Такой вариант платных отгулов доступен только официально трудоустроенным работникам – тем, кто трудится по ГПХ, такие выходные не предоставляют, заключил парламентарий.

Напомним, каждый третий россиянин (33%) характеризует состояние своего здоровья как хорошее, а около половины (49%) считают его удовлетворительным. При этом, по данным Минздрава, у 4 из 5 пациентов, прошедших диспансеризацию, были выявлены различные заболевания. Лучший способ оставаться здоровым и социально активным ― профилактика. Подробнее о диспансеризации, для чего ее проходить и в какой форме ― в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, с какого возраста нужно проходить ежегодную диспансеризацию.

