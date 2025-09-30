Американский конгрессмен рассказал, где на Земле могут быть базы инопланетян

Конгрессмен Тим Берчетт рассказал, что базы НЛО могут быть под океаном

Конгрессмен из США рассказал, где на Земле могут быть базы инопланетян, пишет Daily Star.

Американский конгрессмен Тим Берчетт, член Комитета по надзору Палаты представителей, заявил, что продвинутые внеземные «сущности» могут скрываться в глубоководных районах Земли. По его словам, человечество знает о Луне больше, чем о собственных океанах, что делает эти зоны «идеальным местом» для возможного пребывания инопланетян.

Политик подчеркнул, что НЛО неоднократно замечали в пяти или шести глубоководных районах у побережья США. Военнослужащие ВМС, по его словам, рассказывали о подводных объектах, движущихся на скорости сотни километров в час — значительно быстрее любых современных субмарин.

«У нас есть военно-морской персонал, который говорил, что наблюдал эти аппараты. Лучшее, что есть у нас — субмарины, которые развивают скорость чуть меньше 40 миль в час», — отметил Берчетт в интервью.

Ранее конгрессмен уже обвинял правительство США в сокрытии информации о НЛО и возможных «существах». Он утверждает, что военные находили летательные аппараты и пытались реконструировать их технологии.

Исследователь внеземных явлений Майкл Салла также добавил, что наиболее вероятное место расположения подводных баз инопланетян — Атлантика у Багамских островов. Там находится секретный объект ВМС США AUTEC, который часто сравнивают с «подводной Зоной 51». Район известен множеством сообщений о НЛО, входящих и выходящих из воды.

