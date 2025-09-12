На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае начали «охоту» на инопланетян

arXiv: система TRAPPIST-1 проверена на наличие признаков внеземной жизни
NASA, ESA, Imad Pasha/Yale, Pieter van Dokkum/Yale

Китайские астрономы проверили одну из самых перспективных планетных систем на наличие сигналов внеземных цивилизаций — но пока безрезультатно. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Команда под руководством Гуан-Юаня Суна из Дэчжоуского университета провела наблюдения системы TRAPPIST-1, расположенной всего в 40 световых годах от Земли и содержащей семь каменистых планет размером с Землю. Три из них находятся в так называемой зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а планета TRAPPIST-1e считается одним из лучших кандидатов на роль «второй Земли».

Поиск вели с помощью радиотелескопа FAST диаметром 500 метров — самого чувствительного инструмента в мире. За 1,67 часа наблюдений ученые просканировали диапазон 1,05–1,45 ГГц с рекордным спектральным разрешением, что позволило бы уловить чрезвычайно слабые сигналы искусственного происхождения.

«Мы искали очень узкие радиочастоты, которые могли бы изменяться со временем из-за движения планет. Такие сигналы невозможно объяснить природными процессами», — объяснили исследователи.

Однако анализ данных не выявил убедительных признаков инопланетных сигналов. Несмотря на это, работа имеет важное значение: она ставит новые ограничения на наличие радиоизлучающих цивилизаций в системе TRAPPIST-1 и демонстрирует возможности современной программы поиска внеземного разума (SETI).

Ученые подчеркивают, что отсутствие сигнала вовсе не означает отсутствия жизни: возможные цивилизации могут использовать другие способы связи или передавать сигналы нерегулярно. В будущем команда планирует расширить поиск, включая поиск периодических и кратковременных сигналов.

TRAPPIST-1 остается одним из самых привлекательных объектов для SETI, а каждое новое исследование приближает нас к ответу на главный вопрос: одни ли мы во Вселенной?

Ранее во Вселенной обнаружили новый тип космических объектов.

