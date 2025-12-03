На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Защита Дудя обжаловала заочный приговор

В суд поступила жалоба Дудя на заочный приговор по делу об иноагентстве
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Защита блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) обжаловала заочный приговор об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом, ссылаясь на судебные материалы, сообщает РИА Новости.

В документах говорится, что жалоба защиты поступила в суд Москвы.

29 ноября сообщалось, что судебные приставы начали принудительно взыскивать с Дудя задолженность в размере 70 тысяч рублей, включающую штраф за отсутствие плашки иноагента в опубликованных видеороликах.

14 ноября Басманный суд Москвы заочно приговорил Дудя к одному году и 10 месяцам колонии-поселения по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Приговор был вынесен в заочном порядке, поскольку обвиняемый находится за пределами России. Суд установил, что Дудь умышленно не выполнял обязанности, предусмотренные законодательством для иностранных агентов. Адвокат защиты заявил, что приговор будет обжалован в установленном порядке.

Ранее адвокат назвал преступление Юрия Дудя малозначительным.

