Россияне назвали самые пугающие медицинские процедуры

Меньше половины россиян (47%) проходят диспансеризацию и профилактические осмотры, а почти две трети (65%) оттягивают визит ко врачу «до последнего». Одна из основных причин такого поведения — страх перед медицинскими манипуляциями. В целом его испытывают 79% россиян. Это показало исследование компании — разработчика персональных медицинских устройств «Комарик» (резидент «Сколково»), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На первом месте среди вызывающих страх процедур оказалось лечение зубов — его боятся 54% опрошенных. Сильнее всего люди боятся боли — так отвечали 47% респондентов, которые боятся стоматологов. Каждому четвертому (25%) неприятны звуки и запахи, характерные для стоматологического кабинета. У 18% негативные эмоции связаны с детскими воспоминаниями, когда стоматология действительно была далеко не щадящей.

Второе место в «рейтинге» самых пугающих процедур заняла колоноскопия — ее боятся свыше трети опрошенных (46%). Главными причинами страха оказались стыд и неловкость, связанные с интимностью самой процедуры — это отметили 41% тех, кого она пугает. 39% респондентов опасаются, что исследование окажется болезненным или крайне дискомфортным. Для 29% респондентов неприятна сама подготовка к процедуре: необходимость специальной диеты, приема слабительных и полного очищения кишечника.

Третьими по степени страха оказались операции под общим наркозом. Несмотря на то, что речь идет о запланированном вмешательстве, его опасаются 38% опрошенных. Большинство таких респондентов (44%) боятся не проснуться или очнуться слишком рано. 31% пугает возможный риск осложнений. А 27% опасаются врачебной ошибки.

Четвертое место заняли уколы — их боятся 35% опрошенных. Свыше половины из них (53%) боятся игл как таковых. Для 29% неприятны болевые ощущения при уколе, особенно если речь идет о внутримышечных инъекциях. 13% боятся неожиданной реакции организма: отека, обморока или аллергии.

Замыкает топ-5 хирургическое вмешательство под местным наркозом (30% респондентов). В числе главных причин тревоги ощущение полной осознанности во время операции: 43% опрошенных пугает сам факт наблюдения за процессом, даже если боли при этом нет. Еще 32% беспокоятся, что обезболивание может оказаться недостаточным и им придется терпеть неприятные ощущения. А каждый четвертый испытывают психологический дискомфорт от звуков, запахов и общей обстановки в медицинском кабинете / операционной.

Далее в списке идут гастроскопия (28%), МРТ и КТ (21%) и забор крови из вены (17%). Наименее пугающими россияне оказалась флюорография (всего 7%).

Вне зависимости от конкретной процедуры, большинство опрошенных (57%) объяснили свой страх боязнью боли. Почти каждый третий (34%) признался, что нервничает из-за возможного неблагоприятного диагноза. Кроме того, 19% испытывают общее недоверие к качеству медицинской помощи, а 17% чувствуют тревогу из-за потери контроля над ситуацией.

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