В России может измениться образовательный стандарт для старшей школы

Минпросвещения разработало новый единый стандарт для старшей школы
true
true
true
close
Антон Вергун/РИА Новости

В России разработан новый единый стандарт обучения школьников 10-11-х классов. Об этом, ссылаясь на министерство просвещения РФ, сообщает РИА Новости.

В соответствии с обновленным стандартом, с 1 сентября 2027 года в старших классах будут изучать не менее 13 школьных предметов и два учебных предмета на углубленном уровне. В российских регионах, кроме того, может вводиться преподавание родного языка и родной литературы.

Школы получат право инициативы по созданию профильных классов.

Количество учебных занятий для старшеклассников за два года составит не менее 2  312 часов и не более 2  516 часов, то есть не более 37 часов в неделю.

Образовательные организации будут самостоятельно разрабатывать и утверждать план учебной и внеурочной деятельности.

17 октября сообщалось, что Министерство просвещения РФ создаст единые учебники для школ к 2032 году. Они станут важной частью модернизации школьного образования и обеспечат единые стандарты преподавания во всех регионах страны.

Ранее глава Минпросвещения России оценил идею ввести 12-летнее обучение в школах.

Новость дополняется.

