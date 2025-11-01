На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Минпросвещения России оценил идею ввести 12-летнее обучение в школах

Кравцов заявил, что говорить о переходе школ на 12-летку рано
true
true
true
close
Smile19/Shutterstock/FOTODOM

Говорить о переходе российской системы образования на 12-летний формат обучения рано. Об этом ТАСС заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

По его словам, необходимо, чтобы педагогическое и научное сообщество, а также родители детей обсудили эту тему.

«Все решения, которые касаются изменений в сфере образования, принимаются после их глубокого анализа и широкого обсуждения», — отметил Кравцов.

Он напомнил, что идея о 12-летнем обучении в отечественных школах появляется не в первый раз. Система образования, подчеркнул министр, «может очень чутко реагировать на любые изменения».

19 октября заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что срок обучения в школах необходимо увеличить с 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет. По словам общественника, школьная программа постоянно усложняется, поэтому существующих 11 лет становится недостаточно для освоения необходимого материала. Гриб призвал пересмотреть количество необходимого времени обучения в течение ближайших двух лет.

Ранее стало известно, что для школ России разработают единые стандарты учебников.

