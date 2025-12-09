На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге установят главную новогоднюю елку весом 10 тонн

На Дворцовой площади Петербурга установят главную новогоднюю елку весом 10 тонн
Кадр из видео/«78.ru»

В Санкт-Петербурге отправляют на Дворцовую площадь главную новогоднюю ель города весом 10 тонн, ее спилили в Копорском лесничестве. Об этом сообщает 78.ru.

Дерево росло в лесничестве около 120 лет, его высота превышает 30 метров. Прежде чем установить в центре города, ее еще планируют укоротить. Ель украсят в ретро-стиле, на ней будут висеть 52 снеговика, 51 щелкунчик, 50 избушек, 46 шаров, 45 конфеток, 40 лошадок, а также гирлянды из 350 флажков и сотни метров светодиодных лент.

«Вокруг елки будет расположено несколько деревьев меньше, а на подиумах будут размещены фигурки в виде лисенка, избушки, медвежонка, щелкунчика и две лошадки-качалки», — добавили в сообщении.

Накануне в Рузском округе Московской области спилили главную новогоднюю елку России, которую перед новым годом установят и нарядят на Соборной площади Кремля. Высота дерева составляет 26 метров, а обхват ствола — 64 сантиметра. Максимальный размах нижних ветвей составляет 11 метров.

Главную елку страны привезут в Кремль 10 декабря. До места назначения праздничное дерево будут транспортировать на специальном автопоезде.

Ранее сообщалось, что Трамп зажег главную рождественскую ель Вашингтона.

