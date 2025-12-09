На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, почему у некоторых людей Новый год вызывает раздражение

Психолог Ткаченко: ненависть к Новому году может появиться в детстве
true
true
true
close
Creative Nina/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые люди с трудом переносят шумную новогоднюю атмосферу из-за ситуаций, происходивших в детстве. Об этом kp.ru рассказала психолог, психотерапевт Галина Ткаченко.

По словам специалиста, если в семье не было традиции ярко отмечать Новый год, то человек мог не запомнить этот праздник как что-то особенно значимое.

«К тому же, увы, в нашей стране слишком много дисфункциональных семей, то есть там, где один или даже два родителя алкоголики. Для которых праздник — это лишний повод выпить, а не поиграть с ребенком», — объяснила психолог.

Она отметила, что негативные события, произошедшие однажды перед праздником, нередко отражаются на всех последующих годах. На фоне этого Новый год становится настоящим триггером, вызывающим исключительно раздражение и тревогу.

Однако, по словам эксперта, каждый конкретный случай требует анализа. Если человек сам понимает, из-за чего у него возникает раздражение, то ему будет проще контролировать это чувство.

Психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин до этого объяснил, что выгорание перед Новым годом чаще всего возникает из-за внутреннего напряжения и стресса. По его словам, многие хотят быстрее закончить трудный год и перейти к новым возможностям или отдыху.

Ранее россиянам дали совет, как пережить предновогоднюю суету и все успеть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами