Россиянам рассказали, что важно успеть сделать перед Новым годом

Перед наступлением Нового года важно навести порядок в доме, на рабочем месте и в голове, а также отпустить все ненужное. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала семейный психолог Юлия Юданова.

«Нужно выбросить старые чеки, бумаги, не представляющие ценности, просроченные лекарства, продукты, косметику и так далее», — отметила эксперт.

Особое внимание стоит уделить цифровому пространству, очистив телефон и компьютер от неиспользуемых приложений и заметок, продолжила она.

На психологическом уровне, по ее словам, важно поблагодарить уходящий год, записав на бумаге все хорошие события, а также составить список своих достижений, включая даже небольшие успехи. Не менее значимый шаг — проработка обид. Для этого можно обратиться к психологу, посетить храм или написать письмо человеку, с которым связаны негативные переживания.

Эксперт также рекомендует сформировать реалистичные цели на следующий год, которые при необходимости можно будет корректировать.

Психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин до этого говорил, что выгорание перед Новым годом чаще всего возникает из-за внутреннего напряжения и стресса. По его словам, многие хотят быстрее закончить трудный год и перейти к новым возможностям или отдыху.

