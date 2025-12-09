На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы самые популярные траты россиян на здоровье

В России самыми популярными тратами на здоровье являются аптеки
Shutterstock

Согласно исследованию банка «Русский Стандарт», результаты которого есть в распоряжении РИАМО, самыми популярными тратами россиян на здоровье этой осенью стали аптеки, платные услуги медицинских учреждений и лабораторий, стоматология, услуги профильных врачей и оптика. Причем почти во всех этих категориях отмечен рост среднего чека.

Аптеки остаются безоговорочными лидерами в структуре расходов, составляя 44% от общей суммы трат на здоровье. Средний чек в этой категории вырос до 1 018 рублей против 1 002 рублей летом. Второе место занимают платные услуги медицинских учреждений и лабораторий с долей 21%, где средний чек увеличился с 5 509 до 6 826 рублей. Стоматологические услуги занимают третью позицию (17% от расходов) со средним чеком в 12 027 рублей, что выше летнего показателя в 11 117 рублей.

Платные услуги врачей-специалистов находятся на четвертом месте (13% от трат) со средним чеком в 8 489 рублей, который также вырос с летних 7 055 рублей. Исключением в общей тенденции роста стала оптика, замыкающая рейтинг с долей 5%: здесь средний чек снизился с 7 464 рублей до 6 567 рублей.

До этого газета «Известия» сообщила со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина, что федеральные льготники, включая пенсионеров и инвалидов, сохранят право на бесплатное получение лекарств в 2026 году, однако в системе появятся уточнения по перечням препаратов и порядку выписки рецептов.

Ранее СМИ рассказали, что в нескольких регионах России возник дефицит инсулина.

