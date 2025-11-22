СМИ: в нескольких регионах России возник дефицит инсулина

Baza: в ряде регионов РФ исчезли препараты для диабетиков «Апидра» и «Левемир»

Как минимум в четырех регионах России зафиксировали исчезновение инсулина в аптеках — препарата для диабетиков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Нехватку препаратов «Апидра» и «Левемир», которые используют при первом и втором типе сахарного диабета, заметили в Пензенской области и Якутии. По словам жителей Пензы, первого препарата нет в городе уже шесть месяцев. Аналоги подходят не всем диабетикам. Например, у 50-летней россиянки выявилась сильная аллергия на другой инсулин.

Дефицит «Левемира» и «Апидры» подтвердили и в пензенских сетях аптек. Там продают последние пачки препаратов по 4000–5000 рублей.

В Новосибирске и Красноярске новые партии лекарств ожидают лишь после Нового года.

В июне этого года сообщалось, что в российских аптеках минимум в 75 регионах страны пропал антирезусный иммуноглобулин как зарубежного, так и отечественного производства. Препарат используют для введения женщинам, ожидающим ребенка, для профилактики резус-конфликта матери и плода.

Ранее Минздрав поручил мониторить обеспеченность аптек жизненно важными лекарствами.