Названы предметы, которые сделают новогоднее застолье комфортнее

Сделать новогоднее застолье комфортнее и успешнее помогут практичные товары, которые позволят хозяевам и гостям полноценно насладиться праздником, избежав дополнительных хлопот. Об этом «Известиям» рассказала эксперт программы лояльности «Х5 Клуб» Арина Самойлова.

Специалист объяснила, что для новогоднего стола стоит купить одноразовую посуду, которая позволит хозяевам избежать необходимость мыть большое количество тарелок и приборов после праздника. Помимо этого, такая посуда минимизирует риск того, что в разгар веселья хрупкие предметы начнут биться. Эксперт посоветовала выбирать изделия из плотного картона или биоразлагаемых материалов, которые выдержат горячие блюда.

«Незаменимыми атрибутами праздничного стола становятся бумажные и влажные салфетки. Декоративные бумажные салфетки практичнее текстильных, так как не требуют стирки и удобны для быстрой смены блюд, а влажные помогут оперативно удалить жирные пятна с мебели», — отметила Самойлова.

Она также напомнила о необходимости пищевой пленки, фольги и пергамента. Благодаря этим предметам удастся сохранить свежесть закусок, предотвратить остывание горячих блюд и упростить процесс готовки в духовке. Кроме того, специалист посоветовала подготовить набор пищевых контейнеров разного размера, в которых изначально будут храниться салаты без заправки, а после застолья — остатки блюд.

Защитить новогодний стол от грязи поможет скатерть из плотного полиэтилена или ламинированной бумаги, добавила эксперт. Помимо этого, по ее словам, не менее важны аксессуары для создания праздничной атмосферы, поэтому важно заранее убедиться в наличии запасных батареек, а также зажигалок или спичек.

В Роскачестве до этого говорили, что важно ориентироваться на ключевые критерии при выборе как живой, так и искусственной новогодней елки. Натуральное дерево рекомендуется покупать только в официальных точках продаж, список которых обычно заранее публикуется на сайте местной администрации.

