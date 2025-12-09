На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Большинство россиян не собираются продлевать новогодние каникулы за счет отгулов

SuperJob: большинство россиян не намерены продлевать каникулы в Новый год
true
true
true
close
RossHelen/Shutterstock/FOTODOM

Только 9% работающих граждан России планируют увеличить продолжительность новогодних праздников в 2026 году, используя для этого отпуск или отгулы. Это следует из результатов опроса, проведенного сервисом для поиска работы SuperJob.

Результаты показывают, что большинство – три четверти – работающих по стандартному графику не намерены использовать отпуск или отгулы, чтобы удлинить праздничные дни. Желание продлить отдых выразили лишь 9% участников опроса. При этом 7% рассматривают возможность взять отпуск в конце 2025 года, а 2% – уже после каникул, начиная с 12 января. Значительная часть россиян (16%) еще не определились со своими планами.

Анализ данных показал, что мужчины и респонденты младше 35 лет проявляют большую склонность к использованию дополнительных выходных, особенно в декабре. Большинство россиян (54%) относятся нейтрально к уходящим в отпуск перед праздниками коллегам, а 27% – положительно. Негативное отношение выражают только 8%, причем чаще это женщины и люди старше 45 лет.

Для сравнения, в 2024 году, когда новогодние каникулы длились одиннадцать дней, желание продлить отдых высказывали 16% россиян. В 2023 году, при десяти днях новогодних выходных, только 7% респондентов планировали удлинить каникулы за счет отпуска или отгула.

Опрос охватил 1600 работающих россиян старше 18 лет с фиксированным графиком работы.

Официальные новогодние выходные дни запланированы с 31 декабря (среда) по 11 января (воскресенье).

Ранее россияне рассказали, какую сумму заложили на новогодние праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами