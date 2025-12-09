Большинство россиян не собираются продлевать новогодние каникулы за счет отгулов

Только 9% работающих граждан России планируют увеличить продолжительность новогодних праздников в 2026 году, используя для этого отпуск или отгулы. Это следует из результатов опроса, проведенного сервисом для поиска работы SuperJob.

Результаты показывают, что большинство – три четверти – работающих по стандартному графику не намерены использовать отпуск или отгулы, чтобы удлинить праздничные дни. Желание продлить отдых выразили лишь 9% участников опроса. При этом 7% рассматривают возможность взять отпуск в конце 2025 года, а 2% – уже после каникул, начиная с 12 января. Значительная часть россиян (16%) еще не определились со своими планами.

Анализ данных показал, что мужчины и респонденты младше 35 лет проявляют большую склонность к использованию дополнительных выходных, особенно в декабре. Большинство россиян (54%) относятся нейтрально к уходящим в отпуск перед праздниками коллегам, а 27% – положительно. Негативное отношение выражают только 8%, причем чаще это женщины и люди старше 45 лет.

Для сравнения, в 2024 году, когда новогодние каникулы длились одиннадцать дней, желание продлить отдых высказывали 16% россиян. В 2023 году, при десяти днях новогодних выходных, только 7% респондентов планировали удлинить каникулы за счет отпуска или отгула.

Опрос охватил 1600 работающих россиян старше 18 лет с фиксированным графиком работы.

Официальные новогодние выходные дни запланированы с 31 декабря (среда) по 11 января (воскресенье).

Ранее россияне рассказали, какую сумму заложили на новогодние праздники.