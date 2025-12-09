Ученый объяснил, как увидеть первый за шесть лет солнечный парад планет

На небе формируется первый за шесть лет солнечный парад планет – сойдутся ближайшие к Солнцу Меркурий, Венера и Марс, выстроившись в одну линию. Увидеть это явление можно будет до конца января 2026 года без каких-либо специальных приспособлений, рассказал 360.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт.

По словам ученого, при параде планет небесные тела сближаются, не влияя при этом друг на друга.

«Прогнозы расположения планет часто используют в планировании гравитационных маневров. Например, когда направляют космический аппарат на окраины Солнечной системы», — пояснил он, добавив, что сегодня это применяют редко – обычно парад планет воспринимают просто как красивое зрелище.

Чтобы увидеть его, специальных приспособлений не требуется – в крайнем случае, можно воспользоваться обычным биноклем. Для наблюдения нужно выбрать открытое пространство – например, парк, который находится в отдалении от многоэтажек. Так, жители Москвы и Подмосковья для этого могут прийти в парк Горького или «Сокольники», отметил Эйсмонт. Главное условие, по его словам, это возможность наблюдения за небом и звездами вдали от освещения большого города.

Напомним, до этого парад планет был в конце лета – тогда можно было наблюдать сошедшиеся рядом Луну, Юпитер, Венеру и Меркурий. Также в августе наблюдался парад планет, когда шесть планет Солнечной системы — Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — одновременно были видны на утреннем небе. Предстоящее событие отличается тем, что вместе впервые за шесть лет сойдутся ближайшие к Солнцу планеты.

