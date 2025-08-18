На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали, смогут ли они увидеть парад планет 19 августа

Астроном Турилов: москвичи смогут увидеть парад планет 19 августа
true
true
true
close
buradaki/Shutterstock/FOTODOM

Жители Москвы и Московской области смогут увидеть парад планет, который ожидается 19 августа, но только при условии безоблачного неба. Об этом в интервью «Москве 24» сообщил лектор Московского планетария, популяризатор науки Ярослав Турилов.

Он посоветовал встать до рассвета, примерно в 04:30, и обратить внимание на восточную часть неба. В случае, если погодные условия будут подходящими, по его словам, можно будет разглядеть Луну, Юпитер, Венеру и Меркурий, которые расположатся горизонтально и близко друг к другу.

«Последний, правда, окажется не таким ярким, как остальные объекты, так как довольно близко расположен к Солнцу. Поэтому рассмотреть его в условиях большого города сложно — лучше уехать туда, где открытый горизонт и не мешает свет фонарей и вывесок», — сказал Турилов.

В августе 2025 года уже наблюдался похожий «парад планет», когда шесть планет Солнечной системы — Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — одновременно были видны на утреннем небе.

Один из самых крупных парадов планет произошел 10 марта 1982 года. В этот день все девять планет Солнечной системы — Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон — оказались по одну сторону от Солнца в секторе с углом 95°.

Ранее над Россией взошла ярко-оранжевая Луна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами