Москвичам рассказали, смогут ли они увидеть парад планет 19 августа

Жители Москвы и Московской области смогут увидеть парад планет, который ожидается 19 августа, но только при условии безоблачного неба. Об этом в интервью «Москве 24» сообщил лектор Московского планетария, популяризатор науки Ярослав Турилов.

Он посоветовал встать до рассвета, примерно в 04:30, и обратить внимание на восточную часть неба. В случае, если погодные условия будут подходящими, по его словам, можно будет разглядеть Луну, Юпитер, Венеру и Меркурий, которые расположатся горизонтально и близко друг к другу.

«Последний, правда, окажется не таким ярким, как остальные объекты, так как довольно близко расположен к Солнцу. Поэтому рассмотреть его в условиях большого города сложно — лучше уехать туда, где открытый горизонт и не мешает свет фонарей и вывесок», — сказал Турилов.

В августе 2025 года уже наблюдался похожий «парад планет», когда шесть планет Солнечной системы — Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — одновременно были видны на утреннем небе.

Один из самых крупных парадов планет произошел 10 марта 1982 года. В этот день все девять планет Солнечной системы — Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон — оказались по одну сторону от Солнца в секторе с углом 95°.

Ранее над Россией взошла ярко-оранжевая Луна.