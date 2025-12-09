На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ветеринар оценила, будут ли лечить ожирение у питомцев аналогом «Оземпика»

Ветеринар Алешина: лечение ожирения питомца аналогом «Оземпика» является спорным
VeronArt16/Shutterstock/FOTODOM

Использование аналогов «Оземпика» для лечения ожирения у домашних животных является спорным вопросом, поскольку пока нет точных данных, как препарат повлияет на питомца. Об этом «Москве 24» заявила заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина, комментируя новость о том, что биофармацевтическая компания из Сан-Франциско планирует протестировать уникальную разработку, которая должна помочь кошкам сбросить лишний вес.

Алешина подчеркнула, что при ожирении важно проконсультироваться с ветеринаром, который выявит точную причину и подберет диету. Кроме того, специалист поможет понять, нужно ли животному худеть в целом.

По ее словам, ожирение для питомцев так же опасно, как и для людей, поэтому важно следить за их весом.

«Лучше всего еще в раннем возрасте вместе с ветеринаром вывести какую-то условную норму веса для питомца и поддерживать ее всегда, чтобы у животного была долгая качественная жизнь. Это касается не только кошек и собак: многие грызуны тоже склонны переедать и быстро накапливать лишний вес. Это, например, кролики, крысы, морские свинки», — добавила Алешина.

Кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры патологической физиологии СПбГУВМ Любовь Лукоянова до этого объяснила «Газете.Ru», что, как и любое хирургическое вмешательство, кастрация несет определенные риски. Животное может столкнуться с осложнениями при анестезии, а также с повышенными рисками набора веса и развития ожирения.

Ранее ученые выяснили, что «Оземпик» может повышать риски болезни Альцгеймера.

