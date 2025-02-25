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Названы минусы кастрации животного

Ветврач Лукоянова: главный минус кастрации — риск развития ожирения
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Варвара Гертье/РИА Новости

Как и любое хирургическое вмешательство, кастрация несет определенные риски. Животное может столкнуться с осложнениями при анестезии, а также с повышенными рисками набора веса и развития ожирения, объяснила «Газете.Ru» кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры патологической физиологии СПбГУВМ Любовь Лукоянова.

«Существует вероятность осложнений при анестезии и послеоперационных инфекций, хотя современные методы ветеринарной медицины сводят эти риски к минимуму. После процедуры у животных может наблюдаться склонность к набору веса из-за изменения метаболизма, что требует особого внимания к питанию и физической активности питомца», — добавила Лукоянова.

По словам специалиста, в первые дни после операции животные нуждаются в особой заботе и внимании со стороны хозяев.

«Питомцы могут испытывать дискомфорт и проявлять меньшую активность, что является нормальной реакцией на хирургическое вмешательство. Важно строго следовать рекомендациям ветеринара по послеоперационному уходу и внимательно следить за состоянием животного», – добавила ветврач.

Подробнее об отличии кастрации от стерилизации, минусах процедур и о самых распространенных мифах об операции – в материале «Газеты.Ru».

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