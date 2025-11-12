В Госдуме заявили, что участвующие в СВО иностранцы становятся гражданами РФ

Заключающие контракт с Минобороны РФ иностранцы затем получают российское гражданство и, соответственно, остаются в стране. Как таковых наемников в российской армии нет, а на военную спецоперацию должны отправляться только те, кто готов остаться в России после службы, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Так он прокомментировал законопроект, предлагающий не выдавать иностранных граждан по запросам других стран для уголовного преследования и исполнения приговора.

«Ну, я думаю, что вслед за заключением контракта они примут российское гражданство. И в этом случае с чего мы их будем выдавать? — задался вопросом Соболев. — Инициатива пока не обсуждается, но там иностранцы-то разные. Есть лица без гражданства — это русские, которые живут в прибалтийских республиках. Как таковых наемников, как в украинских вооруженных силах, у нас нет».

По словам депутата, защищать Россию должны строго те люди, которые хотят стать гражданами страны и остаться в ней жить. Он подчеркнул, что ко всем, кто хочет заключить контракт с Минобороны, относятся «достаточно разборчиво», поэтому в рядах ВС РФ нет иностранцев, которые будут выше законов.

Напомним, 10 ноября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об ограничении выдворения из России иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту в ВС РФ. Еще один одобренный к внесению в Госдуму законопроект предусматривает запрет на депортацию, реадмиссию и иные ограничения пребывания в России для иностранцев и лиц без гражданства, служивших по контракту в ВС России и участвовавших в боевых действиях.

