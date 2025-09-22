Путин выдал гражданство РФ футболистке ЦСКА

Футболистка московского ЦСКА Габриэль Абуди Онгене стала гражданкой Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Указ вступил в силу со дня подписания. Таким образом, футболистка перестанет числиться легионером в матчах женской Суперлиги.

В матче 20-го тура чемпионата России женский ЦСКА оказался сильнее клуба «Рязань-ВДВ». Встреча, прошедшая в Рязани 19 сентября, завершилась победой армейской команды со счетом 3:1. В составе победительниц забитыми мячами отметились Татьяна Петрова, Невена Дамьянович и Милена Николич. За рязанскую команду отличилась Татьяна Морина.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее опубликованы составы ЦСКА и «Сочи» на матч 9-го тура РПЛ.