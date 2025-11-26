Депутат Миронов назвал индексацию тарифов ЖКХ необоснованной

Очередную индексацию тарифов ЖКХ оправдывают необходимостью обеспечить стабильную и качественную работу комплекса, но на деле россияне не получают ни то, ни другое. Об этом заявил «Газете.Ru» председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Новация первая. С 1 января стоимость коммунальных услуг повсеместно вырастет на 1,7%, причина — изменение ставки НДС. А причем здесь жильцы? Да не причем, просто государство, подняв налог, милостиво разрешило плательщикам НДС возместить дополнительные затраты из кошельков граждан. Следующее «плановое» повышение перенесено с лета на 1 октября. Называть среднюю цифру индексации бессмысленно, все равно на местах она будет превышена. В Антимонопольной службе, как всегда, обещают все проконтролировать, но, если внимательно посмотреть на цифры сниженных по инициативе ФАС тарифов, выяснится, что речь идет о 0,5% оборота рынка ЖКХ», — подчеркнул Миронов.

Он обратил внимание на заявление ФАС РФ о том, что «индексация тарифов необходима для обеспечения стабильной работы комплекса ЖКХ и качества коммунальных услуг для потребителей, а также обновления коммунальной инфраструктуры».

«Этот довод мы слышим каждый год в качестве оправдания индексации. Допустим. Но, как тогда быть с тяжелыми коммунальными авариями, сообщения о которых поступают каждый день со всех концов страны. Значит, индексация не обеспечила ни стабильности, ни качества, а коммунальщики не смогли достойно распорядиться дополнительными средствами. А раз так, жителям домов, пострадавших от аварий, предприятиям ЖКХ необходимо сделать перерасчет, исходя из старых тарифов, в том числе вернуть необоснованно полученные денежки», — предложил Миронов.

Во вторник, 25 ноября, правительство РФ установило предельные значения индексации тарифов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 2026 год. С1 января повышение будет едино для всех регионов страны и составит 1,7%. 1 октября рост платы будет отличаться в зависимости от каждого региона. Наибольшее повышение прогнозируется в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%) и Тамбовской области (17,5%). Минимальный прирост — в республике Хакасия и Чукотском автономном округе (по 8%). В Москве тарифы увеличатся на 15%, в Санкт-Петербурге — на 14,6%.

Ранее россиянам напомнили о будущем смещении срока оплаты ЖКУ.