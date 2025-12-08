На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выставка «Великая Победа» в Москве привлекла рекордную аудиторию

Выставка «Великая Победа» в «Манеже» собрала 115 тыс. посетителей за месяц
Гавриил Григоров/РИА Новости

Историко-документальный проект «Великая Победа. Россия – моя история», открывшийся 4 ноября в ЦВЗ «Манеж», за месяц посетили 115 тыс. человек из 25 стран мира и всех регионов России. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что выставка стала центральным культурным событием к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Проект реализован патриаршим советом по культуре Русской православной церкви совместно с Федеральным архивным агентством, Госархивом РФ и при участии 50 музеев и архивов России и Белоруссии. Соорганизатор — сеть исторических парков «Россия – моя история».

«Эта завершившая год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне выставка – абсолютно беспрецедентная. Такого объема уникальнейших артефактов не собирали никогда. Мы уже 12 лет проводим выставку в Манеже, но именно эта выставка была особенной», — отметил председатель патриаршего совета по культуре, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

В первый день экспозицию посетили президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также высшие представители власти. В ноябре выставку осмотрели другие официальные лица.

Ключевыми экспонатами стали икона святителя Луки (Войно-Ясенецкого) с его мощами и Знамя Победы — впервые вывезенное за 20 лет из Центрального музея Вооруженных Сил.

Всего на выставке представлено 700 редких артефактов. Ежедневно работало более 150 экскурсоводов, проводивших бесплатные сборные и групповые экскурсии каждые 15 минут. За месяц состоялось 1024 экскурсии. Также более 40 вечерних сеансов провели участники телешоу «Классная тема!», связав историю войны с школьными предметами.

Среди посетителей — учащиеся 133 школ из Москвы, Смоленска, Рязани и других городов, а также студенты 29 вузов, включая МГУ, МГИМО, ВШЭ, МИСиС, РУДН, БГТУ им. Баумана и Гнесинку.

Кроме того, экспозицию посетили делегации международных форумов, включая 150 педагогов из 17 стран, участников Парламентской ассамблеи ОДКБ, руководителей региональных исторических парков и директоров школ.

