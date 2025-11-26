На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд в Москве арестовал женщину за убийство сына молотком

Суд арестовал обвиняемую в убийстве 6-летнего сына молотком
true
true
true
close
Telegram-канал Прокуратура Москвы

Суд в Москве отправил под арест женщину, которая обвиняется в убийстве своего 6-летнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

До этого женщина признала свою вину. Ей будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

«Я нанесла удар молотком по голове своему ребенку, но смерть не наступила. Мне пришлось наносить следующие удары ножом», — сказала она.

По предварительным данным, 12 ноября 2025 года в Москве в квартире на улице Академика Анохина женщина убила своего ребенка и пыталась совершить самоубийство. Тело мальчика со множественными колото-резаными ранениями и другими повреждениями нашел отец. Мать ребенка оставила записку, в которой сообщила, что она и сын неизлечимо больны, попросив никого не винить в ее смерти.

В отношении родительницы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве ребенка. Расследование находится на особом контроле в прокуратуре, отмечается в сообщении.

Ранее в Туапсе пожилого мужчину задержали за стрельбу в девятилетнего ребенка.

