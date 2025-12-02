На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший глава МИД Украины предрек стране тактическое поражение

Кулеба: Украину ожидает тактическое поражение, но стратегическая победа
Tobias Hase/Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал мнение, что его страну ждет тактическое поражение, но стратегическая победа. Об этом сообщает украинская интернет-газета «Страна».

По словам Кулебы, для Украины скоро настанет очень сложное время, когда придется признать очень тяжелую правду, однако это позволит построить будущее.

«Отказ признавать реальность будет тянуть нас назад. Впереди у Украины тактическое поражение, но стратегическая победа. Тактическая, потому что в моменте будет неприятно. Но если мы посмотрим на то, с чего начиналось это вторжение, а именно с желания уничтожить нас как государство, уничтожить нас как нацию», — сказал бывший министр.

До этого Кулеба заявил, что конфликт может продлиться много лет, если сейчас не будет достигнуто мирное соглашение. По его словам, Украина — в уязвимом положении, так как Россия способна наносить Киеву критический ущерб. Заявление прозвучало на фоне сообщений СМИ о тупике на переговорах Украины и США из-за вопроса о территориальных уступках. Также стало известно, что Киев готовит свою экономику сразу к двум сценариям: затяжным боям и к прекращению огня.

Ранее Кулеба назвал ошибку Украины, которая не позволила выйти на границы 1991 года.

Новости Украины
