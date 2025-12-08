На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд ООН установил для Украины срок для ответа России по геноциду из-за СВО

Суд ООН дал Украине год, чтобы ответить России по делу о геноциде из-за СВО
true
true
true
close
Thilo Schmuelgen/Reuters

Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) потребовал от Украины до декабря 2026 года дать ответ России о возможном нарушении конвенции о геноциде из-за спецоперации. Об этом говорится в постановлении суда, пишет РИА Новости.

Суд признал приемлемыми встречные требования России в рамках разбирательства по конвенции о геноциде, инициированного Украиной в 2022 году.

«Суд разрешил Украине подать ответ на требования, а Российской Федерации — ответное заявление», — сказано в постановлении.

Отмечается, что Россия может подать письменное заявление до 7 декабря 2027 года.

26 февраля 2022 года Украина подала в Международный суд ООН иск против России, обвинив в нарушении конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В свою очередь российские власти не раз заявляли, что «армия Украины и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса».

До этого суд отклонил почти все претензии по иску Украины к России относительно финансирования терроризма в Донбассе. Инстанция постановила, что Россия нарушила лишь одно положение конвенции — пункт 1 статьи 9. В ней идет речь о принятии мер для расследования действий лиц, которые могли совершить преступления на Украине.

Ранее в Крыму рассказали о причастности Запада к геноциду на полуострове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами