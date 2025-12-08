«Остается в команде»: у игрока «Локомотива» нашли рак

Доигровщику новосибирского волейбольного «Локомотива» Сэму Деру диагностировали рак. Об этом сообщила пресс-служба новосибирского клуба на официальном сайте.

«После планового обследования у Сэма Деру было диагностировано онкологическое заболевание, ему предстоит пройти курс химиотерапии. Контракт нашего доигровщика продолжает действовать, он остается в команде, вместе с нами. Все наши мысли только о Сэме, мы молимся о его выздоровлении», — указано в публикации команды.

Также пресс-служба «Локомотива» выразила поддержку волейболисту.

Волейболист выступает в России с 2019 года. Тогда он подписал контракт с московским «Динамо», отыграл в команде два года и уехал в польский клуб «Ресовия». В 2022 году Деру вернулся в Россию и подписал контракт с казанским «Зенитом», а в 2025 году стал игроком новосибирской команды.

С 2011 года Деру играет за сборную Бельгии, с которой стал победителем Евролиги-2013. Он был капитаном национальной команды на чемпионате Европы-2019.

