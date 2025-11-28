На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Коллегия судей разрешила возбудить дело о взятке на петербургскую судью

ВККС разрешила возбудить дело о взятке против петербургской судьи Голиковой
Shutterstock

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила Следственному комитету возбудить уголовное дело в отношении судьи Смольнинского районного суда Петербурга в отставке Каринэ Голиковой, которая подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС.

«ВККС решила дать согласие на возбуждение дела по указанной статье», — говорится в решении коллегии судей.

Согласно законодательству РФ, возбудить уголовное дело в отношении судьи может только председатель СК РФ и только после согласия на это ВККС.

24 ноября Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на арест бывшего судьи Юргамышского районного суда Курганской области Валерия Козлова, который освободил из колонии участника организованной преступной группировки (ОПГ) «Локомотив» Виталия Звонарева. Козлова также подозревают в получении взятки и пособничестве преступлению.

Ранее ВККС разрешила возбудить дело против судьи из Адыгеи Воитлева по статье о взятке.

