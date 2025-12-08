Названы опасные сочетания блюд, которые лучше не есть на Новый год

Некоторые блюда, которые традиционно появляются на новогоднем столе, опасно сочетать друг с другом. В противном случае есть риск столкнуться с изжогой, ботулизмом и другими проблемами со здоровьем. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на исследования.

Селедка под шубой в сочетании с шампанским провоцирует неприятные ощущения в животе. Согласно данным источника, соль и консерванты рыбы в сочетании с пузырьками CO раздражают слизистую желудка, провоцируя изжогу и вздутие. Для того чтобы избежать проблем с ЖКТ стоит заменить шампанское на воду без газа или сухое вино.

Не менее опасным сочетанием является заливное с маринованными грибами. Из-за такой комбинации есть риск встретить бактерии Clostridium, которые могут быть причиной возникновения ботулизма.

Помимо этого, двойным ударом по печени может стать сочетание жирных мясных закусок и оливье с майонезом. Отмечается, что при комнатной температуре майонез также может быстро стать инкубатором для стафилококка, поэтому рекомендуется готовить салаты с йогуртовой заправкой.

Комбинация из торта «Наполеон» и крепкого алкоголя может негативно отразиться на здоровье поджелудочной железы, поэтому десерт необходимо есть минимум за час до употребления таких напитков.

Кроме того, холодец вместе с сырыми овощами может стать источником кишечной палочки, поскольку бактерии с овощей могут переселиться в питательную желеобразную среду холодца.

Врач-терапевт, кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин до этого предупредил, что во время новогодних праздников важно придерживаться правильного режима питания, чтобы не нанести серьезный вред здоровью. Сделав «небольшое послабление» в саму новогоднюю ночь, далее стоит начать сокращать калорийность блюд и больше двигаться, а также не злоупотреблять алкоголем.

Ранее россиянам рассказали, как планировать стол на Новый год без вреда для фигуры.