В Госдуме проблемы в демографии связали с ожирением россиян

Депутат Филатова: ожирение вызывает бесплодие и влияет на демографию
Depositphotos

Ожирение не только сильно портит качество жизни россиян, но и оказывает негативное влияние на демографическую ситуацию в стране. У страдающих лишним весом людей репродуктивность снижается вдвое, повышаются риски бесплодия, заявила депутат Госдумы Ирина Филатова в пресс-центре НСН.

«Состояние здоровья людей не только их личное дело – мы все часть общества, — подчеркнула парламентарий. — Ожирение один из ключевых факторов, снижающих статистику по демографии».

У людей с высоким индексом массы тела (ИМТ) репродуктивность снижается практически вдвое, добавила депутат. Причем, по ее словам, в 20-30% случаев основной причиной бесплодия в парах становится лишний вес именно у мужчин. Более того, ожирение и повышенный ИМТ снижают шансы на успешное рождение детей с помощью ЭКО, заключила Филатова.

Напомним, по данным Минздрава, в России более 30% детей имеют избыточный вес, у 2% диагностировано ожирение. Как отмечала директор НМИЦ эндокринологии Минздрава, заслуженный врач Наталья Мокрышева, на конец прошлого года диагноз «ожирение» имели 642 626 детей (в 2020 году показатель составлял 478 113), что составляет около 2% от всей детской популяции страны. Ожирение третьей степени наблюдается почти у четырех тысяч детей.

Среди взрослого населения ожирением на 15% чаще страдают мужчины — 52,4% против 37,1%. При этом мужчины набирают вес быстрее.

Ранее стало известно, что россияне стали втрое чаще делать липосакцию.

