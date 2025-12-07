На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвич сдал жену в рехаб, чтобы не делить имущество и забрать ребенка

Mash: в Москве мужчина запер жену в рехабе, чтобы не делить имущество
THICHA SATAPITANON/Shutterstock/FOTODOM

В Москве мужчина насильно поместил жену в частный реабилитационный центр, чтобы захватить общее имущество и получить преимущество в споре за ребенка при разводе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в начале года, когда у пары начались серьезные разногласия, и 34-летняя москвичка задумалась о разводе. В один из дней, когда она вернулась со встречи с подругами, ее муж вызвал специалистов частного рехаба, которые ввели женщине успокоительное и увезли ее в загородный реабилитационный центр, где она очнулась уже в запертой комнате.

Воспользовавшись ситуацией, мужчина снял с карты супруги почти 500 тысяч рублей якобы на оплату лечения и подписал с реабилитационным центром договор на полгода по цене 75 тысяч рублей в месяц.

Обнаружила пропажу женщины ее адвокат, которая забеспокоилась, когда клиентка не вышла на связь, ей удалось освободить москвичку. По словам пострадавшей, в центре находилось около 30 человек, и как минимум семерых из них привезли туда аналогичным образом — мужья сдали жен ради финансовой выгоды.

Ранее россиянин обокрал любовницу и потратил деньги на сына, которому задолжал алименты.

