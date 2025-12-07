Стоматолог посоветовал неочевидный способ защиты зубов от кариеса после кофе

Для многих утро начинается с чашки кофе, а затем за ней следует еще и еще — по дороге на работу, после обеда, чтобы не уснуть. О зубах в этот момент думают редко, хотя именно кофе при регулярном употреблении может заметно увеличить риск развития кариеса. В разговоре с «Газетой.Ru» стоматолог клиники FullClinic, к.м.н. Карен Овсепян назвал неочевидный способ защиты зубов после употребления любимого напитка.

Доктор объяснил, что кофе создает во рту кислую среду, вредную для зубной эмали. Она размягчается и становится более уязвимой для бактерий. «Уровень pH у кофе примерно 4,85–5,10, это значительно ниже нейтрального показателя. В такой среде эмаль работает не на защиту, а, по сути, на износ», — прокомментировал врач.

Кислота, по словам специалиста, действует не секунды, а намного дольше.

«После того как человек выпил кофе, агрессивная среда сохраняется во рту около 20–30 минут. В этот период зубы беззащитны перед бактериями, провоцирующими развитие кариеса. Особенно вредит зубам чашка кофе с сахаром или сливками, так как сахар — идеальная среда для размножения микроорганизмов», — объяснил доктор Овсепян.

Защитить зубы поможет простая вода, заверил врач. Она, конечно, не лечит зубы, но смывает остатки напитка и сахара, а также кислоты с эмали и помогает вернуть полости рта нормальный рН -баланс», — объяснил стоматолог.

К тому же во время питья происходит дополнительная выработка слюны с минералами и антибактериальными компонентами, защищающими зубы от кариеса.

Оптимальная схема, по словам врача, проста. После чашки кофе в течение пяти минут необходимо выпивать стакан воды комнатной температуры. Этого достаточно, чтобы сократить время контакта кислот с зубами. При этом Овсепян предостерег от другой распространенной привычки — сразу чистить зубы.

«Многим кажется логичным после кофе взяться за зубную щетку. Но это плохая идея. Кислота временно размягчает эмаль, и если сразу начать активно тереть щеткой, можно повредить верхний слой эмали. Лучше зубы чистить через 30–60 минут, когда среда во рту стабилизируется. Или хотя бы просто тщательно прополоскать рот водой сразу после напитка», — подчеркнул он.

Доктор обратил внимание, что вред для эмали зависит не только от количества, но и от того, как именно человек пьет. «Тем, кто несколько раз в день прикладывается к кружке маленькими глотками, постоянно держит зубы в кислотной атаке. Эмаль просто не успевает восстановиться», — говорит стоматолог Овсепян.

По его словам, для зубов безопаснее выпить те же три чашки за относительно короткий промежуток времени и после этого запить все водой, чем растягивать их на восемь часов. «Когда между приемами кофе есть паузы, эмаль успевает пройти процесс реминерализации. Он возможен только тогда, когда уровень pH во рту близок к норме. А если кофе во рту присутствует целый день, то шансов на восстановление намного меньше», — резюмировал эксперт.

