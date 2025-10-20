На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Не может взлететь»: в Москве редчайшая птица забралась под автомобиль и попала на видео

В Москве на видео сняли краснокнижного вальдшнепа, который забрался под авто
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Агентство «Москва»»

В Москве под автомобиль забралась птица, занесенная в Красную книгу. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Краснокнижный вальдшнеп, которого наши подписчики обнаружили в Марьино, предварительно, может быть травмирован. Птица не может взлететь, сейчас она спряталась под автомобилем. Следим за ситуацией», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что птица сидит под припаркованной машиной и не двигается.

До этого сообщалось, что в ЯНОА лось выбежал на проезжую часть. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как лось выбегает на дорогу и быстро движется в сторону проезжающего автомобиля, при этом, чтобы избежать столкновения, животное падает на задние ноги и начинает тормозить. Далее на записи видно, что после произошедшего лось скрылся в лесу.

Кроме того, в Москве крыса ехала по столице на капоте красной машины.

Ранее москвичка выгуливала собаку на автостраде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами