«Не может взлететь»: в Москве редчайшая птица забралась под автомобиль и попала на видео

В Москве на видео сняли краснокнижного вальдшнепа, который забрался под авто

В Москве под автомобиль забралась птица, занесенная в Красную книгу. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Краснокнижный вальдшнеп, которого наши подписчики обнаружили в Марьино, предварительно, может быть травмирован. Птица не может взлететь, сейчас она спряталась под автомобилем. Следим за ситуацией», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что птица сидит под припаркованной машиной и не двигается.

