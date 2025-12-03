Кошка спасла семью россиян на Бали от змеи и чудом выжила сама

Mash: на Бали кошка спасла семью туристов из РФ от змеи

На Бали кошке понадобилась помощь после того, как она защитила семью хозяев. Об этом сообщает Mash.

Туристы из Екатеринбурга решили отправиться на курорт вместе с детьми, с собой они также взяли кошку Масю.

Спустя какое-то время, животное заметило около дома зеленую гадюку и напало на нее. Рептилия также проявила агрессию и укусила питомца. Когда члены семьи обнаружили Масю, она истекала кровью.

Владельцы стали искать подходящие клиники, где было противоядие, но смогли найти только одну.

«Со слов спецов, девятижизневая выжила чудом», – сообщается в публикации.

У животного появился отек. В реанимации ветеринарной клиники животное провело три дня. Сейчас кошка идет на поправку.

