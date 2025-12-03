Кошка спасла семью россиян на Бали от змеи и чудом выжила сама

На Бали кошке понадобилась помощь после того, как она защитила семью хозяев. Об этом сообщает Mash.
Туристы из Екатеринбурга решили отправиться на курорт вместе с детьми, с собой они также взяли кошку Масю.
Спустя какое-то время, животное заметило около дома зеленую гадюку и напало на нее. Рептилия также проявила агрессию и укусила питомца. Когда члены семьи обнаружили Масю, она истекала кровью.
Владельцы стали искать подходящие клиники, где было противоядие, но смогли найти только одну.
«Со слов спецов, девятижизневая выжила чудом», – сообщается в публикации.
У животного появился отек. В реанимации ветеринарной клиники животное провело три дня. Сейчас кошка идет на поправку.
До этого в Крыму ветеринар рассказала о состоянии кошки Муси, которую гость «Ласточкиного гнезда» сбросил со скалы. По словам специалиста, животное уже оправилось и «живет полноценной кошачьей жизнью».
Ранее императорская семья Японии опубликовала фотографии спасенных ими котов.