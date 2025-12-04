На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как оплатить коммуналку авансом

Юрист Ярмуш: у россиян есть возможность оплатить коммуналку авансом
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

У россиян есть возможность оплатить жилищно-коммунальные услуги заранее, авансом. Причем количество месяцев, за которые гражданин хочет произвести оплату, не ограничено, сообщила в беседе с RT адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

«Всё зависит от возможностей плательщика. Особенно это важно, когда человек уезжает в отпуск или постоянно ездит в командировки и может пропустить своевременную оплату», — отметила эксперт.

Для оплаты коммуналки авансом необходимо знать ежемесячную сумму начисления, исходя из которой затем рассчитывается общий платеж за нужное количество месяцев. В приложении банка или платежке при этом нужно указать, за какие месяцы производится оплата заранее. В этом случае средства плательщика падают на его лицевой счет, а затем постепенно списываются. Если вдруг фактическое начисление превысит вложенную сумму, то управляющая компания учтет недостающую сумму в будущих платежах, заключила юрист.

Напомним, в конце ноября правительство установило предельные значения индексации платы за коммунальные услуги на 2026 год. Так, с 1 января предельный индекс роста совокупной платы за ЖКХ во всех регионах составит в среднем 1,7%. С 1 октября лимиты будут различаться: в Москве - 15%, Московской области - 12,8%, Санкт-Петербурге - 14,6%, Ленинградской области - 9,2%, Хабаровском крае и на Чукотке - 8%, в Ставропольском крае - 22%.

Ранее на певицу МакSим подали в суд из-за огромного долга по коммуналке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами