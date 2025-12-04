Россиянам объяснили, как оплатить коммуналку авансом

У россиян есть возможность оплатить жилищно-коммунальные услуги заранее, авансом. Причем количество месяцев, за которые гражданин хочет произвести оплату, не ограничено, сообщила в беседе с RT адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

«Всё зависит от возможностей плательщика. Особенно это важно, когда человек уезжает в отпуск или постоянно ездит в командировки и может пропустить своевременную оплату», — отметила эксперт.

Для оплаты коммуналки авансом необходимо знать ежемесячную сумму начисления, исходя из которой затем рассчитывается общий платеж за нужное количество месяцев. В приложении банка или платежке при этом нужно указать, за какие месяцы производится оплата заранее. В этом случае средства плательщика падают на его лицевой счет, а затем постепенно списываются. Если вдруг фактическое начисление превысит вложенную сумму, то управляющая компания учтет недостающую сумму в будущих платежах, заключила юрист.

Напомним, в конце ноября правительство установило предельные значения индексации платы за коммунальные услуги на 2026 год. Так, с 1 января предельный индекс роста совокупной платы за ЖКХ во всех регионах составит в среднем 1,7%. С 1 октября лимиты будут различаться: в Москве - 15%, Московской области - 12,8%, Санкт-Петербурге - 14,6%, Ленинградской области - 9,2%, Хабаровском крае и на Чукотке - 8%, в Ставропольском крае - 22%.

