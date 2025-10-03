На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пенсионерам напомнили о потере некоторых льгот при трудоустройстве

Депутат Чаплин: при трудоустройстве пенсионер теряет некоторые виды соцподдержки
true
true
true
close
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Пенсионерам важно при трудоустройстве помнить некоторые нюансы, в частности учитывать, что во время работы порядок социальных выплат изменится. Более того, официальное трудоустройство повлечет за собой потерю некоторых видов соцподдержки, отметил в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«В частности, прекращаются выплаты социальной пенсии по старости, поскольку она предназначена исключительно для неработающих граждан, а также снимается социальная доплата до прожиточного минимума, так как общий доход пенсионера становится выше установленного порога», — напомнил депутат.

Также официальное трудоустройство может повлиять на льготы – например, право на компенсацию оплаты проезда к месту отдыха и обратно. При этом работающие граждане пенсионного возраста продолжают получать страховую пенсию и копят пенсионные баллы за счет регулярных взносов со стороны работодателя. Так, получая по три балла в год, они обеспечивают себе повышение выплат в будущем, отметил Чаплин.

Кроме того, с этого года в России начали индексировать выплаты работающим пенсионерам. Есть и различные трудовые льготы для них – к примеру, они имеют право на дополнительный отпуск без сохранения зарплаты, возможность уволиться без двухнедельной отработки.

Важно, что в некоторых случаях, когда пенсионер долгое время не работал, при трудоустройстве он должен сообщить об этом в Соцфонд РФ. В частности, это необходимо, если он получает соцпенсию по старости, выплаты по потере кормильца, доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума. Кроме того, это распространяется на граждан пенсионного возраста, которые ухаживают за нетрудоспособными лицами. Если же человек получает только страховую пенсию без каких-либо соцдоплат, то сообщать в фонд о решении выйти на работу не нужно, заключил парламентарий.

Напомним, до этого глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов назвал россиянам несколько способов повысить себе пенсию. В их числе, к примеру, он выделил выбор наиболее выгодного фонда и управление накоплениями, получение срочной пенсионной выплаты, докупку пенсионных баллов и направление на накопления средств маткапитала.

Ранее в Госдуме объяснили, у кого из россиян вырастут пенсии до конца 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами