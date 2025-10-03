Пенсионерам напомнили о потере некоторых льгот при трудоустройстве

Пенсионерам важно при трудоустройстве помнить некоторые нюансы, в частности учитывать, что во время работы порядок социальных выплат изменится. Более того, официальное трудоустройство повлечет за собой потерю некоторых видов соцподдержки, отметил в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«В частности, прекращаются выплаты социальной пенсии по старости, поскольку она предназначена исключительно для неработающих граждан, а также снимается социальная доплата до прожиточного минимума, так как общий доход пенсионера становится выше установленного порога», — напомнил депутат.

Также официальное трудоустройство может повлиять на льготы – например, право на компенсацию оплаты проезда к месту отдыха и обратно. При этом работающие граждане пенсионного возраста продолжают получать страховую пенсию и копят пенсионные баллы за счет регулярных взносов со стороны работодателя. Так, получая по три балла в год, они обеспечивают себе повышение выплат в будущем, отметил Чаплин.

Кроме того, с этого года в России начали индексировать выплаты работающим пенсионерам. Есть и различные трудовые льготы для них – к примеру, они имеют право на дополнительный отпуск без сохранения зарплаты, возможность уволиться без двухнедельной отработки.

Важно, что в некоторых случаях, когда пенсионер долгое время не работал, при трудоустройстве он должен сообщить об этом в Соцфонд РФ. В частности, это необходимо, если он получает соцпенсию по старости, выплаты по потере кормильца, доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума. Кроме того, это распространяется на граждан пенсионного возраста, которые ухаживают за нетрудоспособными лицами. Если же человек получает только страховую пенсию без каких-либо соцдоплат, то сообщать в фонд о решении выйти на работу не нужно, заключил парламентарий.

Напомним, до этого глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов назвал россиянам несколько способов повысить себе пенсию. В их числе, к примеру, он выделил выбор наиболее выгодного фонда и управление накоплениями, получение срочной пенсионной выплаты, докупку пенсионных баллов и направление на накопления средств маткапитала.

