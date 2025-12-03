Страна Евросоюза направит в Литву системы борьбы с беспилотниками

Минобороны: Испания направит в Литву системы борьбы с беспилотниками Crow

Испанские военнослужащие направят в Литву системы Crow, которые предназначены для борьбы с беспилотниками. Об этом журналистам заявил глава министерства обороны балтийской республики Робертас Каунас, его слова приводит ТАСС.

«Благодарим Испанию за своевременное решение о направлении систем Crow. Это подтверждает нашу солидарность и общую с союзниками ответственность за безопасность в Европе», — сказал он.

Каунас отметил, что каждое решение по укреплению противовоздушной обороны (ПВО) Литвы, находящейся на восточном фланге НАТО, «является стратегическим сигналом».

В Литве в данный момент на авиабазе Зокняй находится контингент ВВС Испании. На истребителях Eurofighter Typhoon испанские военнослужащие по ротации осуществляют патрулирование в небе государств Балтии.

30 сентября сообщалось, что Литва приобретет системы противовоздушной обороны в Швеции и Норвегии. Помимо этого, Литва приобретет четыре радара и системы звукового распознавания БПЛА украинского производства Sky Fortress.

Ранее Литва попросила НАТО усилить ПВО в стране после падения дронов.