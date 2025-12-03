На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Страна Евросоюза направит в Литву системы борьбы с беспилотниками

Минобороны: Испания направит в Литву системы борьбы с беспилотниками Crow
close
Ints Kalnins/Reuters

Испанские военнослужащие направят в Литву системы Crow, которые предназначены для борьбы с беспилотниками. Об этом журналистам заявил глава министерства обороны балтийской республики Робертас Каунас, его слова приводит ТАСС.

«Благодарим Испанию за своевременное решение о направлении систем Crow. Это подтверждает нашу солидарность и общую с союзниками ответственность за безопасность в Европе», — сказал он.

Каунас отметил, что каждое решение по укреплению противовоздушной обороны (ПВО) Литвы, находящейся на восточном фланге НАТО, «является стратегическим сигналом».

В Литве в данный момент на авиабазе Зокняй находится контингент ВВС Испании. На истребителях Eurofighter Typhoon испанские военнослужащие по ротации осуществляют патрулирование в небе государств Балтии.

30 сентября сообщалось, что Литва приобретет системы противовоздушной обороны в Швеции и Норвегии. Помимо этого, Литва приобретет четыре радара и системы звукового распознавания БПЛА украинского производства Sky Fortress.

Ранее Литва попросила НАТО усилить ПВО в стране после падения дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами