На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Московском зоопарке родился детеныш редкой мартышки

В Московском зоопарке показали новорожденного малыша мартышки дианы
true
true
true

В Московском зоопарке родился детеныш краснокнижной мартышки дианы. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Малыш появился 1 сентября и уже доступен для просмотра посетителям в павильоне «Приматы» на Новой территории. Этот вид обитает в джунглях Западной Африки — от Сьерра-Леоне до северо-запада Ганы — и занесен в Международную Красную книгу как уязвимый.

Мартышки дианы отличаются яркой и контрастной окраской: серо-каштановая спина, черные лапы и хвост, белая полоса на бедрах, рыжая или кремовая шерсть на крестце и внутренней поверхности бедер, черное лицо с белой окантовкой и бородой. Живут небольшими группами: один самец и несколько самок. Беременность длится 5–6 месяцев, обычно рождается один малыш. Детеныш с открытыми глазами сразу цепко держится за мать.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова рассказала, что первые дни новорожденного мама Фиона не выпускала с рук. Через две недели малыш начал самостоятельно изучать вольер и иногда играет со старшей сестрой Виолой. Пол детеныша пока неизвестен, а первые недели он питался исключительно материнским молоком, постепенно пробуя салат и фрукты.

Семейную группу составляют мама Фиона, отец Тувэй и старшая дочь Виола. Фиона родилась в Новосибирском зоопарке, Тувэй — в Чехии. Посетители могут наблюдать за их жизнью ежедневно в павильоне «Приматы».

Ранее в Подмосковье заметили медведицу с медвежонком на улицах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами