На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист рассказал, как выгодно провести корпоратив в 2025 году

Юрист Русяев: от навязанных услуг при организации корпоратива можно отказаться
true
true
true
close
gooko/Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году цены на корпоративные банкеты поднялись в среднем на 20%, а рестораны и площадки стараются еще больше навязать услуги, заявил «Газете.Ru» юрист Илья Русяев, управляющий партнер компании «Русяев и партнеры». Он перечислил четыре способа избежать скрытых доплат и рассказал, как отказаться от навязывания услуг.

«При общении с площадками речь идет о договоре возмездного оказания услуг: вы оплачиваете питание и обслуживание, ресторан обязуется провести праздник. Если документ подписывает не компания, а конкретный сотрудник, на отношения распространяется закон о защите прав потребителей, который дает право в любой момент отказаться от услуги, оплатив только реальные расходы, и запрещает включать в договор пункт о том, что предоплата не возвращается ни при каких обстоятельствах. Роспотребнадзор подчеркивает: любые «сгорающие» предоплаты без учета фактических затрат можно оспорить», — сказал он.

Русяев предупредил, что менеджеры подменяют понятия в договорах. Он порекомендовал не торопиться с выбором площадок и тщательно обговаривать условия.

«Вместо аванса в договор вдруг попадает слово «задаток», а рядом аккуратно приписано, что при отказе заказчика задаток не возвращается. Если спор дойдет до суда, то этот задаток признают обычной предоплатой, а условие о полном невозврате – ничтожным, поскольку оно ущемляет права клиента. Поэтому, подписывая договор, стоит спокойно сказать: «Давайте прямо запишем, какие реальные расходы вы можете удержать – закупленные продукты, уже оплаченный ведущий, аренда аппаратуры – и в каком объеме. Остальное вернете в течение, скажем, десяти дней». Если после этой фразы менеджер начинает юлить и торопить, повод присмотреться к другой площадке», — рекомендовал юрист.

Эксперт также рассказал, как избежать переплаты за сервисный, пробковый и другие сборы.

«На встрече вам называют цену пять тысяч рублей на человека, а в день корпоратива появляется плюс 10–15% «за обслуживание». Брать деньги за работу официантов можно, но только если это заранее отражено. Все остальное – пример навязанной услуги, от оплаты которой можно отказаться, ссылаясь на закон и свежие поправки 2025 года, запрещающие автоматическое навязывание. Ресторан с удовольствием соглашается, что вы принесете свой алкоголь или торт, а потом вдруг выясняется, что за каждую бутылку, разрезание и подачу десерта необходимо заплатить. Сами по себе эти условия не незаконны, но действуют только в одном случае: если вас заранее об этом предупредили. При первых переговорах стоит задавать прямые вопросы. Любая фраза «да ладно, разберемся на месте» – тревожный сигнал», — сказал он.

Ранее юрист опроверг возможность пенсии в 80 тыс. рублей для россиян со стажем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами