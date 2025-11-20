Юрист рассказал, как выгодно провести корпоратив в 2025 году

В 2025 году цены на корпоративные банкеты поднялись в среднем на 20%, а рестораны и площадки стараются еще больше навязать услуги, заявил «Газете.Ru» юрист Илья Русяев, управляющий партнер компании «Русяев и партнеры». Он перечислил четыре способа избежать скрытых доплат и рассказал, как отказаться от навязывания услуг.

«При общении с площадками речь идет о договоре возмездного оказания услуг: вы оплачиваете питание и обслуживание, ресторан обязуется провести праздник. Если документ подписывает не компания, а конкретный сотрудник, на отношения распространяется закон о защите прав потребителей, который дает право в любой момент отказаться от услуги, оплатив только реальные расходы, и запрещает включать в договор пункт о том, что предоплата не возвращается ни при каких обстоятельствах. Роспотребнадзор подчеркивает: любые «сгорающие» предоплаты без учета фактических затрат можно оспорить», — сказал он.

Русяев предупредил, что менеджеры подменяют понятия в договорах. Он порекомендовал не торопиться с выбором площадок и тщательно обговаривать условия.

«Вместо аванса в договор вдруг попадает слово «задаток», а рядом аккуратно приписано, что при отказе заказчика задаток не возвращается. Если спор дойдет до суда, то этот задаток признают обычной предоплатой, а условие о полном невозврате – ничтожным, поскольку оно ущемляет права клиента. Поэтому, подписывая договор, стоит спокойно сказать: «Давайте прямо запишем, какие реальные расходы вы можете удержать – закупленные продукты, уже оплаченный ведущий, аренда аппаратуры – и в каком объеме. Остальное вернете в течение, скажем, десяти дней». Если после этой фразы менеджер начинает юлить и торопить, повод присмотреться к другой площадке», — рекомендовал юрист.

Эксперт также рассказал, как избежать переплаты за сервисный, пробковый и другие сборы.

«На встрече вам называют цену пять тысяч рублей на человека, а в день корпоратива появляется плюс 10–15% «за обслуживание». Брать деньги за работу официантов можно, но только если это заранее отражено. Все остальное – пример навязанной услуги, от оплаты которой можно отказаться, ссылаясь на закон и свежие поправки 2025 года, запрещающие автоматическое навязывание. Ресторан с удовольствием соглашается, что вы принесете свой алкоголь или торт, а потом вдруг выясняется, что за каждую бутылку, разрезание и подачу десерта необходимо заплатить. Сами по себе эти условия не незаконны, но действуют только в одном случае: если вас заранее об этом предупредили. При первых переговорах стоит задавать прямые вопросы. Любая фраза «да ладно, разберемся на месте» – тревожный сигнал», — сказал он.

